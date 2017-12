Zorgelijke toestand video-analist Wim Rip maakt PSV-debacle bijzaak

De tweede kater in drie dagen tijd voor PSV werd woensdagavond in Groningen voor het personeel van de club meteen gereduceerd tot een jammerlijke bijzaak. Terwijl de ploeg in Noord-Nederland probeerde om de sportieve ellende van zondag in Amsterdam weg te spoelen, moest PSV-staflid Wim Rip na een hartstilstand vechten voor zijn leven. Vlak na de eerste goal van FC Groningen werd de 56-jarige video-analist onwel en ontstond voor de technische staf van PSV een surrealistische situatie.

Zwaar geëmotioneerd

Na een nieuw voetbaldebacle voor PSV nam perswoordvoerder Thijs Slegers in de catacomben van de Euroborg de microfoon ter hand en deelde hij mee dat coach Phillip Cocu de pers niet te woord kon staan. De situatie van Rip had hem en zijn collega’s enorm aangegrepen. De directe collega van de PSV-trainer was minutenlang gereanimeerd en opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Rip is nog woensdagavond geopereerd en wordt minimaal 24 uur kunstmatig in slaap gehouden.

Cocu moest het grootste deel van de wedstrijd voor PSV leiden terwijl hij wist wat Rip was overkomen. De spelersgroep werd pas na afloop ingelicht en was ook enorm onder de indruk, net als FC Groningen-oefenmeester Ernest Faber die eveneens zwaar geëmotioneerd was. ,,Wim is een goede vriend van me. We hebben lang samengewerkt bij PSV en nu is het allemaal even heel relatief wat er hier op het veld is gebeurd", aldus Faber, die tientallen jaren in dienst was van PSV.

Antwoorden

De waarde van de vele vragen en mogelijke antwoorden na de 3-3 tussen FC Groningen en PSV was snel vervlogen. Het enige waar iedereen antwoord op wilde, was hoe het met Rip ging. ,,Zijn toestand is kritiek", lichtte Slegers toe. De analist is sinds 2012 in dienst van PSV en bij elk duel van de club op de tribune met zijn iPad aan het werk. Elk moment wordt vastgelegd in de computer en de geeft Cocu inzicht voor aanvang van wedstrijden, in de rust en na afloop. Rip stuurt alle PSV-spelers voor elk duel video-fragmenten van hun tegenstanders of spelsituaties die voor hen belangrijk zijn.

Sof

Natuurlijk won bij PSV de zorg om de directe collega het van de ergernis over de nieuwe domper in Groningen. Totaal onnodig leverde de ploeg in de kampioensrace twee punten in, nadat PSV in de eerste helft nota bene op een 0-2 voorsprong was gekomen. Jeroen Zoet had geen antwoord op een vrije trap van Yoëll van Nieff, scheidsrechter Bas Nijhuis gaf in een vlaag van verstandsverbijstering een penalty na een aangeschoten handsbal en in de slotfase kon ook Mike te Wierik nog scoren. Tussendoor had Van Ginkel zelf ook op de stip nog raak gemikt, waardoor PSV in Groningen met een punt genoegen moest nemen. Normaal gesproken niet de grootste sportieve ramp, maar na de sof bij Ajax en gezien het wedstrijdverloop had de ploeg gewoon met een zege moeten vertrekken.

Opnieuw koos Cocu in de slotfase voor de controle met een wissel van Steven Bergwijn voor Pablo Rosario en dat pakte niet goed uit. Diezelfde Bergwijn had de wedstrijd daarvoor bij een counter in het slot kunnen en moeten gooien, maar opnieuw bleek dat hij grote moeite heeft om het belangrijkste te doen wat een aanvaller moet doen. Na een prachtige assist op Ramselaar bij de 0-2 verzuimde Bergwijn opnieuw te scoren, iets wat ook zijn collega’s vaker hadden moeten doen. ,,We hadden het hier over de streep moeten trekken", zei Van Ginkel na afloop. ,,Na afloop hoorden we van de situatie van Wim en we hopen nu het beste voor hem. Dat is nu het belangrijkste uiteraard."