250 jaar Brabants Dagblad: bestel hier kaarten voor een avond met BD

Deze avonden worden op 16 september en 4 oktober respectievelijk gehouden in Theaters Tilburg en Theater aan de Parade in Den Bosch. Kaarten zijn alleen voor abonnees verkrijgbaar, per abonnee 4 kaarten voor € 2,50 per kaartje. Hoofdredacteur Lucas van Houtert heet u welkom, zes talentvolle muzikanten spelen een speciaal gecomponeerde BD-tune en presentatrice Anne-Marie Fokkens houdt de teugels losjes in handen. Met een BD interactieve nieuwsquiz én de live productie van de krant van morgen belooft het een bijzondere avond te worden.