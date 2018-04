250 stakende busschauffeurs bij het Bossche Provinciehuis

Volgens haar hebben zich bij Arriva nauwelijks chauffeurs gemeld die bereid zijn om te rijden. Maar bij Hermes is dat volgens haar anders. Daar zouden zo'n dertig chauffeurs toch achter het stuur zijn gekropen. ,,Bij Hermes is de sfeer aan het verharden. Leidinggevenden staan bij de stalling om te zien wie er wel willen werken. Zij maken het persoonlijk. Arriva laat chauffeurs die staken niet toe in het kantoor maar gaat er professioneler mee om."