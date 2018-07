Aanpak van foute booteigenaren in havens: 'We waarschuwen elkaar'

DEN BOSCH/KERKDRIEL - Criminelen wassen volgens de politie steeds vaker geld wit door dure zeil- en motorboten te kopen. Door hiaten in de wet lukt het de politie nauwelijks om dergelijke 'patserboten' van boeven af te pakken. Ook Jos van Gent van de Kerkdrielse jachthaven met 450 ligplaatsen is er nooit helemaal zeker van of álle eigenaren van boten in zijn haven wel zuiver op de graat zijn.