Anonieme tipgevers uit Brabant melden vaak drugsmisdaden bij Meld Misdaad Anoniem

De tiplijn Meld Misdaad Anoniem ontving vorig jaar in totaal bijna 25.000 anonieme tips over mogelijke misdaden, waarvan 2300 uit de regio Zeeland - West-Brabant. Na Limburg kwamen hier vorig jaar de meeste tips, per tienduizend inwoners, vandaan. Landelijk gezien is het aantal tips iets minder dan in 2020, maar fors meer dan in de jaren ervoor.

De meeste tips gingen over drugsmisdrijven, zowel hard- en softdrugs, en geweldsdelicten. Vooral over hennepkwekerijen, drugslabs en bolletjesslikkers kwamen meldingen binnen. Maar ook over geweldsdelicten. Daarover ontving de tiplijn 308 anonieme tips uit Oost-Brabant. Een stuk meer dan de rest van Brabant, waar 235 geweldsdelicten werden gemeld.

Jarenlang schommelde het landelijk aantal meldingen rond de 16.000, maar de afgelopen twee jaar lag het aantal fors hoger. In 2020 stroomden de tips flink binnen bij de tiplijn. Uit Oost-Brabant kwamen 1900 anonieme meldingen binnen, ruim honderd meer dan in 2021. In de rest van Brabant lag het aantal nog een stuk hoger. Ruim 2600 tipgevers uit die regio meldden anoniem een misdaad. Een enorm verschil met voorgaande jaren. Zo kwamen 1800 tips in 2019 uit West-Brabant en werd in Oost-Brabant in dat jaar iets meer dan 1300 keer melding gemaakt.

Volledig scherm Vooral tijdens de avondklokrellen, zoals de rellen op het 18 septemberplein in Eindhoven, werden veel anonieme meldingen gedaan. © Brabants Dagblad

Rellen

Vooral over de rellen op het 18 Septemberplein in Eindhoven werd veel getipt. Volgens Meld Misdaad Anoniem drukten rellen door het hele land een stempel. „Het was duidelijk dat de samenleving de gebeurtenissen niet tolereerde. We merkten in gesprekken dat melders echt ontstemd en boos waren over het geweld tegen hulpverleners, de vernielingen van winkels, brandstichtingen en plunderingen.”

Volgens de tiplijn maakten de melders zich zorgen over de veiligheid in hun eigen leefomgeving. „Dat maakte dat de bereidheid om te melden hoog was. Bijvoorbeeld als er werd opgeroepen tot rellen in hun wijk of woonplaats”, aldus Meld Misdaad Anoniem. De bezorgdheid zag de organisatie terug in het aantal tips dat onder andere binnenkwam tijdens de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch.

Volledig scherm Leden van de bewakingseenheid bewaken de garagebox in Eindhoven waar enkele tientallen vuurwapens werden gevonden na een anonieme tip. © Fotopersburo Bert Jansen/Sem van

Belangrijke tips

Sommige Brabantse tips leidden vorig jaar naar grote opsporingen, zoals afgelopen september. Dankzij een anonieme tip stuitte de politie in een garagebox in Eindhoven op een enorme hoeveelheid munitie. In dezelfde maand vond de politie dankzij een anonieme tip een ondergrondse hennepkwekerij in een bedrijfspand in Tilburg.

Later in het jaar leidde een anonieme tip naar een garagebox in Roosendaal waar meer dan duizend kilo illegaal vuurwerk lag. Ook recent was een anonieme tip nog succesvol. In een woning in Tilburg werden dankzij de tip een wapen en drugs gevonden.

Quote Ik riep nog: ‘Ik heb niks, alleen maar shoarma. Mohammed Alian

Verkeerde tip

Niet iedere anonieme tip was succesvol. Mohammed Alian schrok zich ‘dood’ toen de politie in oktober 2020 met man en macht zijn grillroom in Wezep binnenviel, na een anonieme tip dat er wapens zouden zijn. ,,Ik riep nog: ‘Ik heb niks, alleen maar shoarma’.’’ Volgens een anonieme tip zouden er wapens in zijn zaak liggen. De politie nam uiteindelijk twee honkbalknuppels in beslag. Alian: ,,Die heb ik om mezelf te beschermen tegen overvallers. Voor als iemand mij wil aanvallen. Ik sta hier vaak laat in de nacht, alleen. Als het donker is...’’

Volledig scherm De Griekse Grillroom Alien werd in 2020 'overvallen' door een enorme politiemacht, na een anonieme tip dat er wapens zouden liggen. © Henri van der Beek

Mede dankzij de anonieme tips werden vorig jaar ruim 3.300 aanhoudingen verricht door de politie. Verder werden er in totaal 530 vuurwapens en 479 steek- en slagwapens van straat gehaald dankzij anonieme meldingen. Ook werden ruim 500.000 hennepplanten in beslag genomen met een geschatte straatwaarde van ruim 50 miljoen euro.

