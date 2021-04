Arcadisrapport schuift alle bezwaren over granuliet aan de kant: stof is veilig

Arcadis onderzocht de stof in de plassen, op de boten die het komen brengen en in laboratoria. In geen van de proeven is de kankerverwekkende stof acrylamide gevonden. Bij burgers en sommige wetenschappers bestaat de angst dat deze stof vrij zou komen uit het middel dat aan het granuliet is toegevoegd om het samen te binden.



Volgen Arcadis is daar echter op dit moment geen sprake van en is er ook geen enkele reden om aan te nemen dat dit in de toekomst zat gebeuren. De afbraak van de giftige stof gaat onder water nog veel sneller dan dat het zich vormt, zo zegt Arcadis.