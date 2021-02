Betrapt bij overtreden avondklok: Boa’s geven meer boetes dan waarschuwingen

Sinds 23 januari is het vanaf 21.00 tot 4.30 uur uitsluitend toegestaan om met een ontheffing op straat te komen. Volgens een woordvoerder van de gemeente ‘zetten de handhavers op een doorgaande route in de stad één of meerdere controles op’. ,,Zij controleren alle wandelaars, fietsers en automobilisten op een geldige werkgevers- en eigen verklaring’’, aldus de woordvoerder.