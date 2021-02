Busvervoer Brabant start langzaam op

Vanwege slecht begaanbare wegen en ijsvorming is het busvervoer in Brabant pas deels opgestart. In Tilburg rijden de stadsbussen weer, het streekvervoer per bus ligt nog plat. In Waalwijk rijden er geen bussen en in Uden starten alleen de lijnen 305 en 306 op. De lijnen 3,4,6,8 en 9 in Den Bosch rijden zonder de dienstregeling te volgen ongeveer ieder halfuur.