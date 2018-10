‘Derde van Brabantse vakantieparken heeft te weinig perspectief’

Ook zien ze dat verschillende parken illegaal bezig zijn. Dat doen ze door er arbeidsmigranten onder te brengen of door gasten heel het jaar rond in een verblijf te laten wonen. ,,Veel bedrijven worden dagelijks bestookt met huisvestingsvragen. De verleiding kan dan heel groot zijn, maar de weg terug naar een gezond recreatief bedrijf wordt steeds moeilijker”, merkt onderzoeksleidster Annelies de Witte op.

In het rapport staan geen namen van vakantieparken die misschien wel hun langste tijd hebben gehad.

Actie

De provincie probeert al jaren een beter beeld te krijgen van wat er in het buitengebied gebeurt. De handel en wandel van vakantieparken hoort daarbij, onder meer vanwege de aanpak van illegale situaties met arbeidsmigranten. Gedeputeerde Erik van Merrienboer gaat later dit jaar met het rapport onder zijn arm in gesprek met alle Brabantse gemeenten.