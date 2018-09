Familie van overleden '80-loper' verwijt niemand iets: 'Zijn grootste wens is uitgekomen'

'Hij ziet er toch echt niet goed uit', beseft de ehbo'er die zondagmiddag op z'n fiets langs het parcours van de 80 van de Langstraat rijdt. Hij en zijn collega, die beschikt over een AED, spreken de 74-jarige Frans Oosterbaan zo'n vijftig meter voor de finish aan. Het advies is stoppen. Maar de wandelaar is vastbesloten, zijn aanwezige familie ook. Dan maar in de buurt blijven besluiten ze. Nog twee ehbo'ers haken aan en onder begeleiding van ook familie en vrienden loopt Frans naar de finish. Langs Niels van der Pluijm die nét een grote bos bloemen in z'n handen krijgt. Een bedankje voor al zijn jaren als voorzitter bij de 80 van de Langstraat. Trots kijkt hij rond. Het is zijn laatste jaar. 'En het is ons weer gelukt.' Het zonnetje schijnt en mensen vieren feest.