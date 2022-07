Fotowedstrijd: Maak jij dit jaar de mooiste zomerfoto?

Het is zomer... En wat is er dan leuker dan mooie foto’s maken, die te delen met de rest van de wereld en daarmee kans te maken op leuke prijzen?

Stuur vanaf vandaag, maar uiterlijk 31 augustus, je mooiste zomerfoto in. Dat kan door te mailen naar: zomerfoto@bd.nl. De foto moet wel voldoen aan enkele voorwaarden, zoals grootte. Daarover staat hieronder meer.

Wel of niet op reis. Dicht bij huis of toch wat verder weg op vakantie. Er valt genoeg te ontdekken. De grappigste, mooiste of meest bijzondere foto’s worden tweemaal per week gepubliceerd in het BD. De weekwinnaar verschijnt eveneens online. Alle inzenders maken kans op een mooie prijs.

Een selectie van jullie zomerfoto’s verschijnt vanaf 12 juli op een speciale pagina in de krant, twee keer per week. Foto’s in liggend en staand formaat zijn welkom! Wekelijks kiest de redactie een weekwinnaar.

Prijzen

- Hoofdprijs: Aan het einde van de zomer kiezen we uit alle inzendingen een winnaar. Die ontvangt een iPad ter waarde van 350 euro.

- Weekprijs: Fotoboek. Bundel je foto’s in een fotoboek XL van Smartphoto en kijk terug op je mooiste herinneringen.

BD Zomerfoto wordt mede mogelijk gemaakt door Smartphoto. Alle lezers ontvangen 25 procent korting op alles bij Smartphoto bij gebruik van de code SPZOMER25. De code is geldig tot en met 30 september 2022 en is niet te combineren met andere actiecodes. De code is niet van toepassing op de verzend- en verwerkingskosten.

FOTOTIPS

Uniek moment

De mooiste foto’s moeten het hebben van het moment waarop ze gemaakt zijn. Zorg dat je foto een gebeurtenis vastlegt die niet op elk moment gemaakt kan worden. De beroemde fotograaf Cartier Bresson noemde dit ‘het beslissende moment’.

Uitsnede

Maak een uitsnede van je foto. Meestal kunnen er stukken van de foto afgesneden worden en wordt de foto er zelfs beter van. Een veelzeggende wolkenlucht kan mooi zijn, maar veel lucht of een lege voorgrond kunnen zonder problemen in de prullenbak en je foto ziet er een stuk beter uit.

Focus

Een scherp onderwerp en onscherpe achtergrond en voorgrond geven een foto vaak meer zeggingskracht. Dat lukt niet met een smartphone maar wel met een echte camera door een langere telelens te kiezen en/of een grote diafragma opening, waardoor je weinig scherptediepte hebt.

Compositie

Zet je onderwerp niet in het midden van de foto. Door het onderwerp op één derde van het midden te plaatsen wordt een foto meestal spannender. Dit geldt ook voor een horizon. Hiermee voldoe je in veel gevallen aan de regels van de gulden snede, die zorgen voor een spannende compositie.

Poets je lens!

De allerbelangrijkst tip voor fotografie met je smartphone. Vette vingers en stof zorgen voor wollig onscherpe foto’s met je telefoon. Vooral als er lichtbronnen in beeld zijn is dit heel storend. Het verschil met een schone lens zal je verbazen.

Voorwaarden

E-mail de foto (minimaal 1 MB) naar zomerfoto@bd.nl. Daarnaast wordt verzocht om naam, woonplaats en liefst telefoonnummer te vermelden van de fotograaf. Tevens is van belang om een duidelijke omschrijving van de foto te geven, zoals wie staan er op de foto? En waar is de foto genomen? En graag eventuele bijzonderheden.

De redactie gebruikt uw persoonsgegevens om de bijdrage te kunnen plaatsen. Ons privacy statement vindt u hier: www.dpgmedia.nl/privacy