Help ons, want ook waar jij werkt komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor

BDEven waren we helemaal in de ban van seksueel wangedrag. Van de ontsporingen bij The Voice, Ajax-directeur Overmars en inmiddels een handvol Kamerleden.

De wereld leek opgeschrikt en even leek er een andere wind te gaan waaien. Maar die geest is weer terug in de fles. In krantenkolommen en aan talkshowtafels gaat het inmiddels weer over heel andere dingen. Zonder dat er veel is veranderd.

Als redacteuren van het Brabants Dagblad willen we niet afwachten tot de volgende publiciteitsrel zich aandient. We willen iets doen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Manier die niet oké is

Wat we nodig hebben is jouw verhaal. Hoe is het voor jou op de werkvloer? Voel jij je wel eens aangesproken of behandeld op een manier die niet oké voelt en waarbij jouw sekse of geaardheid een rol speelt? Dan willen we graag weten wat er precies gebeurt en hoe dat bij jou binnen komt.

Want onze werkvloer, waar we bijna allemaal een flink deel van ons leven vertoeven, is lang niet altijd die veilige plek die hij zou moeten zijn. Op heel veel plekken maken we het onveilig voor elkaar. En vaak gaat het daarbij om seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat is nogal een verzamelbegrip. Soms gaat het over grote en zelfs strafbare gedragingen. Maar veel vaker zit het grensoverschrijdende in het subtiele. Woorden, houding of aanrakingen waarvan de impact evengoed groot is. Het is ongewenst gedrag dat in elke vorm en elke situatie weer anders kan zijn, en dat niet iedereen hetzelfde hoeft te ervaren. Waar het in alle gevallen op neer komt: je voelt je in de hoek gedrukt, bejegend op een manier die niet oké is, waarbij seksualiteit een rol speelt.

Al is het maar omdat je getuige bent

Anders dan je misschien zou denken, gaat het over ons allemaal (en jawel, ook over onze eigen werkvloer). Al is het maar omdat je misschien getuige bent. Je ziet of hoort gedrag dat niet oké is. En dan? Spreek je er een ander op aan? Of zwijg je en hou je het daarmee indirect in stand?

Met jouw hulp willen we de werkvloeren een stukje veiliger maken. Dat doen we door simpelweg te laten zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag is.

Voelen hoe het voelt

We willen laten zien dat het zoveel meer vormen heeft dan je zou denken. We willen laten voelen hoe het voelt als het je overkomt. We willen de impact laten zien die het kan hebben. En als het even kan willen we iedereen de mogelijkheid geven om het eigen gedrag tegen het licht te houden. Want het kan zomaar zijn dat je zonder het te weten toch over andermans grenzen gaat.

Eén ding gaan we niet doen. We gaan niet op jacht naar daders, we gaan geen strafbaar gedrag opsporen, we gaan niemand aan de schandpaal nagelen. Dan schieten we ons doel voorbij.

Slachtoffer én dader anoniem

Wanneer we citeren uit verhalen die tot ons komen, doen we dat op basis van anonimiteit voor slachtoffer én dader. Waarmee we niet zeggen dat die laatsten niet aangesproken moeten worden op hun gedrag. Maar niet via de publiciteit.

Misschien maken we wel meer los dan we vooraf kunnen bedenken, ook bij individuele slachtoffers. Om die reden werken we samen met Blauwe Maan, hulporganisatie voor slachtoffers van seksueel geweld. Waar een hulpvraag wordt vermoed, kunnen ze vrijblijvend hulp aanbieden.

Hopelijk kunnen we met z’n allen onze werkvloeren een stukje veiliger krijgen. Wie zelf geen boodschap heeft, kan nog altijd helpen door deze oproep te delen.

Dit moet je doen: Stuur je mail naar overmijngrens@bd.nl Vertel jouw verhaal/ervaringen zo precies mogelijk. Het mag beknopt, maar vertel alles wat je vindt dat belangrijk is. Vermeld in elk geval wat er precies gebeurt/gebeurde. En is dit recent of lang geleden? Wat was/is de impact voor u? En doet/deed iemand er iets aan? Naam mag maar hoeft niet, wij publiceren uiteraard geen namen zonder toestemming. Vertel wie u bent: m/v, leeftijd, wat voor soort bedrijf u werkt. U mag ‘werkvloer’ ruim zien: ook een winkel, een fabriekshal, een ziekenhuis of een rijdende bus is een werkvloer. Woont u in Brabant en ontvangt u graag hulp, geef dat dan aan. Onze samenwerkingspartner Blauwe Maan zorgt dat uw bericht op de goede plek komt. Heb je direct hulp nodig bij een ongewenste seksuele ervaring, twijfel je of heb je vragen? Dan kun je altijd gratis met Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) bellen of chatten. centrumseksueelgeweld.nl of 0800 0188.