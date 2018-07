Hof: onvoloende bewijs voor bedreiging Boxtelse burgemeester en wethouder

DEN BOSCH/BOXTEL - Een Boxtelaar (49) is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het bedreigen van een opsporingsambtenaar van de gemeente Boxtel. De man ging in beroep nadat hij door de rechtbank werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor de bedreiging van de ambtenaar en de Boxtelse burgemeester Mark Buys en een wethouder. Volgens het hof is onvoldoende bewijs voor bedreiging van de burgemeester en wethouder.