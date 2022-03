Kunst en cultuur snuiven in Bokhoven

Wie de lente wil opsnuiven en bloesem wil zien, al dan niet in olieverf, is 26 en 27 maart welkom in de Heerlijkheid Bokhoven. Bij de locaties Antonius Abt Kerk, Kasteel Bokhoven en Atelier De Heerlijkheid zullen tijdens de Heemkamertjes Bokhoven twaalf grote panelen staan waarop de geschiedenis en de ontwikkeling van het Maasdorp aan bod komen.

Grillige man

In de opmaat naar de Heemkamertjes verdiepte Kees van den Oord, historicus en lid van heemkundekring Onsenoort, zich in het leven van Bart van Eggelen (1923-1978). Hij was vader van een groot Bokhovens gezin, eigenaar van een rondhouthandel, maar in zijn vrije tijd een fanatiek tekenaar en schilder. Van den Oord omschrijft hem als een ‘creatieve en grillige man die van de natuur, zijn motor en vooral van carnaval hield.’

Volgens de kinderen van Van Eggelen gaf hij zijn schilderijen met bloesem in olieverf en tekeningen van zijn Maasdorp vaak cadeau. Zijn kinderen, vier woonachtig in Bokhoven, verzamelden zijn werken die tijdens de Heemkamertjes te zien zijn.

Schone Kunsten

Een andere kunstenaar van wie werk wordt getoond is Daan Graafmans (1932-2016), schilder-kunstenaar en straatmuzikant. Hij studeerde onder meer aan de academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Van daaruit verhuisde Graafmans met zijn vrouw en kinderen in 1962 naar Bokhoven. Graafmans werkte onder meer met olieverf en later met materialen als metaalplaat en ruw geweven stoffen.

Volledig scherm Bloesem met kerk van Bokhoven van kunstenaar Bart van Eggelen © Privé

Gert Keurhorst, Kees en Margo van den Oord stelden foto’s en teksten samen voor op de panelen.

Vondsten

Bij het kasteel spreken de archeologische vondsten tot de verbeelding samen met informatiepanelen over de geschiedenis van Bokhoven die eeuwenlang werd bepaald door de heer en zijn kasteel. Ook de Bokhovense boeren, vroeger in dienst van de kasteelheer of pastoor, komen aan bod. Atelier De Heerlijkheid was een van die oude boerderijen met een rijke geschiedenis. Waar vroeger de koeien in de stal stonden, zal nu tijdelijk een expositie te zien zijn van Bart van Eggelen, Daan Graafmans en andere lokale kunstenaars.

Heemkamertjes Bokhoven zaterdag 26 maart van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 27 maart van 13.00 tot 17.00 uur. Voor de kinderen is er een puzzelopdracht.