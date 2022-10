Nat herfstweekend: zeven tips om de regenachtige dagen door te komen

Met een regenachtig weekend is het wel duidelijk: het is echt herfst, de zomer is voorbij. Vandaag valt de meeste regen, wat voor flink wat modder gaat zorgen. Met deze zeven tips haal je alles uit de natte herfstdagen.

Haal je tuinplanten naar binnen

Niet al je planten buiten gaan de herfst en winter overleven. Een regenachtig weekend is een goed moment om ze binnen te halen. Vooral vandaag valt er regen bij lage temperaturen. De kleinere plantjes kun je op een speciale wintertafel zetten. ,,Op die manier breng ik het buitenleven naar binnen. Door ze allemaal op één tafel te zetten heeft dat een groot effect”, zei vtwonen-stylist Marianne Luning daar eerder over.

Spot wat paddenstoelen

Paddenstoelen groeien het best als het weer vochtig is. Door de regen van afgelopen week en dit weekend groeien de zwammen mooi door. Trek op een droog moment dus je laarzen aan en spot buiten wat paddenstoelen. Naast de welbekende vliegenzwam, kun je in de herfst ontelbaar veel andere soorten paddenstoelen ontdekken. Met een boekje of je smartphone erbij weet je meteen met welke paddenstoel je te maken hebt. En er groeien nu al een aantal mooie exemplaren. Zoals in natuurgebied De Stelt in Oss.

Deze parasolzwammen waren eerder deze week te bewonderen in natuurgebied De Stelt in Oss. © Van Assendelft Fotografie / Jeroen Appels

Maak een eigen wormenhotel

Wij houden misschien niet zo van regen en modder, maar in het regenachtige weekend laten de regenwormen zich juist wél buiten zien. Als leuke bezigheid kun je de komende dagen zelf een wormenhotel maken. Je kunt ze zoeken tussen het gras in de tuin of op een verstopplek in de bloempotten van je tuin. Plaats ze daarna in een donkere kartonnen doos met aarde en voer ze twee keer per week met dode bladeren. Na een paar weken kweken krioelt het van de wormen en is de aarde omgezet in compost.

Warme herfstkleuren in huis

Als het dit weekend regent en je juist geen zin hebt om naar buiten te gaan, kun je ook in je huis aan de slag. Gebruik de komende dagen om je huis stijlvol in te richten met warme herfstkleuren. Door het vallen van de bladeren kleurt de natuur bruin, rood en geel. Die sfeer kun je naar binnen halen door een kunstwerk met die kleuren te maken, kussentjes te kopen in het herfstpalet of door kaarsen aan te steken. Je kunt verder ook aan andere herfstdecoraties denken in de herfstkleuren: ,,Een mooie tak met bessen is een herfstig alternatief voor een bos bloemen.”

De herfstkleuren kan je bijvoorbeeld in huis halen door kussens in het geel, rood en bruin neer te leggen. © Alexander van Berge

Spinnen vangen in huis

Je hoeft de komende natte dagen niet naar buiten om een spin te zien. Kijkend door je raam zie je al snel weer een joekel van een kruisspin triomfantelijk in z’n web zitten. Met een beetje pech rent een groot zwart exemplaar door je woonkamer. Dat heeft ook een voordeel: je kunt binnen op zoek naar de achtpotige diertjes en de harige mini-monstertjes misschien zelfs vangen. Ook heel leuk om te doen met jonge kinderen. En als je wel naar buiten wil: spinnenwebben met verse regendruppels erin zijn er fotogeniek.

Knutsel met een pompoen

Voor de regenachtige herfst kreeg Nederland eerst te maken met veel droogte in een warme zomer. Juist die warmte zorgde ervoor dat kwekers rijen met kleurige pompoenen konden oogsten. Haal dit weekend een pompoen en ga er binnen mee aan de slag. Snijd er een gezicht in en zet je creatie in de tuin, of verwerk de pompoenen in bloemstukken. Een lekkere pompoensoep maken kan natuurlijk ook. Je kunt de vrucht onder meer halen bij kweker Ad Timmers uit Uden, die blij is met zijn oogst: ,,Pompoenen hebben zon nodig en die heeft het dit jaar goed gedaan.’’

De pompoenen van kweker Ad Timmers in Uden. © Van Assendelft Fotografie / Jeroen Appels