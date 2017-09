Nieuw 'bijwerkingloos' vaccin tegen Q-koorts stap dichterbij

Het lab heeft hun bloed nodig om te kijken of het nieuwe vaccin dezelfde afweerreactie geeft als het oude vaccin. Anja Garritsen, directeur van Innatoss: ,,We hebben nu zo'n vijftien stukjes van de Q-koorts-bacterie geïsoleerd die nodig zijn om de afweerreactie op te roepen. Die moeten dus in het nieuwe vaccin zitten. In het al bestaande vaccin zit de hele bacterie en daardoor zijn er veel meer bijwerkingen. Zo krijgt 80 procent van de mensen een flinke rode plek en krijgen veel mensen koorts. En mensen die, vaak zonder dat ze dat wisten, Q-koorts hebben gehad, kunnen na vaccinatie zelfs ernstige bijwerkingen krijgen, zoals grote ontstekingen onder de huid."

Gefinancierd door Amerika

Anja Garritsen: ,,We hebben nu voor de volgende fase bloed nodig van mensen die in 2011 preventief zijn gevaccineerd. Het is moeilijk om deze mensen op te sporen, vandaar onze oproep via de media. In 2011 zijn 1500 mensen preventief gevaccineerd met het al bestaande vaccin. Dat waren voornamelijk mensen met hart- en vaatziekten. Bij hen kan een besmetting met de Q-koortsbacterie namelijk ernstige gevolgen hebben. We hebben zo'n vijftig mensen nodig die twee tot drie keer hun bloed willen afstaan. We hopen dat zij zich melden. We hebben hun bloed nodig, zodat we kunnen kijken of het nieuwe vaccin dezelfde afweerreactie geeft als het al bestaande vaccin en dus even goed werkt."