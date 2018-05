Nog steeds onderzoek naar overval op vrouw (74) in Den Bosch

DEN BOSCH - De politie is nog steeds bezig met onderzoek naar de beroving op 11 december vorig jaar van een 74-jarige Bossche vrouw in haar woning in de wijk Kruiskamp. Op 12 maart werd een 19-jarige Bossche verdachte aangehouden. Hij mocht na verhoor naar huis. ,,Maar hij is nog steeds verdachte'', aldus een woordvoerder van de politie vrijdag.

De vrouw werd door drie mannen overvallen in haar woning aan de Van Well Groeneveldlaan. De overvallers gooiden vroeg in de ochtend aan de achterzijde een steen door de ruit van het huis. De bewoonster werd wakker en nam - nog versuft door de slaap - poolshoogte in de woonkamer.

Daar stuitte zij op drie mannen, die haar vervolgens op een stoel drukten en bedreigden. Terwijl een van de overvallers haar in de gaten hield, doorzochten de twee andere de woning. Na een halfuur kwamen ze erachter dat het slachtoffer, zoals ze zelf al zei, geen waardevolle spullen of geld in huis had. Ze lieten haar achter.

Postzegels

Later bleek dat de drie overvallers ervandoor waren gegaan met een doosje afgestempelde Nederlandse postzegels met een waarde van maximaal 25 euro. Die werden op 4 januari te koop aangeboden bij een munt- en postzegelhandel in de Bossche Nieuwstraat.

De eigenaar van de winkel herkende de postzegels van de vrouw en seinde later de politie in. Hij verstrekte een signalement van de man die in zijn zaak stond. Het is niet duidelijk of hij een van de overvallers is.