Oldtimers vooral in Brabant populair: ‘Ze geven een bijzonder gevoel’

Een Volkswagenbusje, eend of een kever: er zijn steeds meer klassieke auto's in Nederland. Met ruim 34 duizend stuks rijden de meeste daarvan in Noord-Brabant. Waar dat aan ligt? ,,Brabanders houden meer van auto's dan de rest van Nederland,” grapt Jacco van Wel van Van Wel Oldtimer Restauratie uit Haaren.