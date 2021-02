Oude Trambaan in Esbeek per direct afgesloten om aardgasleidingen te beschermen

De weg, die voornamelijk gebruikt wordt door zwaar landbouwverkeer, verkeert namelijk in een zo’n erbarmelijke staat dat de aardgasleidingen zouden kunnen oplopen. En dat risico wil het Brabants Landschap als eigenaar van de zandweg niet lopen. Daarom is de weg naar en vanuit België aan beide zijden afgesloten. Dit ook voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Wie vanuit Esbeek de Oude Trambaan volgt, stuit nu dan ook op de rand van de weilanden en het bos op borden. Daarachter nog als groter obstakel drie absoluut niet te verplaatsen grote betonblokken. Het zandpad richting België is nagenoeg onbegaanbaar en vormt daardoor een potentieel gevaar voor de aardgasleidingen.

Smurrie

Door de vele plassen, modder en diepe geulen was het al praktisch onmogelijk voor automobilisten om de weg te gebruiken. Binnen de kortste keren zakt een wagen tot aan de bodem in de smurrie. Aan de sporen op de zandweg te zien, heeft het landbouwverkeer daar tot nu toe minder moeite mee heeft gehad. Zorgvuldig door de tractorbestuurders uitgestippelde routes slingeren langs de diepe kuilen en de randen van de weg. Maar dat is nu voorlopig verleden tijd, want ook de betonblokken zijn voor tractoren niet te te omzeilen.

Over de duur van de afsluiting om de zandweg weer veilig te maken, is nu nog niets exact bekend. ,,Dat is mede afhankelijk van het weer.”, aldus de woordvoerder van het Brabants Landschap Wim de Jong. Volgens hem gaat het minimaal enkele weken duren.

Marij van Brunschot bevestigt namens de gemeente Hilvarenbeek dat de Oude Trambaan tijdelijk is afgesloten in verband met de herstelwerkzaamheden. ,,We hebben daarmee ingestemd.” Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de afsluiting overigens niet meteen worden opgeheven. De ondergrond heeft namelijk de tijd nodig om zich te zetten. In de kern van Esbeek is en wordt niet aangegeven dat de Oude Trambaan tijdelijk is afgesloten voor alle verkeer.