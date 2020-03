Overstappen naar de zorg: ‘Ik ben eindelijk op mijn plek’

Rond de klok van negen heeft Stephan Wouters er al twee uur op zitten. Cliënten uit bed gehaald, geholpen met douchen, waar nodig boterhammetjes gesmeerd. We zijn in De Watersteeg, een woonzorgcentrum van BrabantZorg in Veghel. Wouters koos onlangs - en alsnog - voor de zorg, hij werkt en leert hier sinds 6 december vorig jaar. Binnen anderhalf jaar mag de inwoner van Best zich verzorgende niveau 3 noemen. Dan mag hij ook bepaalde verpleegkundige handelingen doen: medicijnen uitdelen, wonden verzorgen, blazen legen met een katheter. ,,Ge-wel-dig. Ik had jaren eerder de zorg in moeten gaan. Werken is ineens geen werken meer, maar iets dat vanzelf gaat, dat recht uit mijn hart komt.’’