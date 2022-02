Pater Driessen leerde vrouwen kneepjes van politiek voor stemhokje

Stille GetuigenOSS - Honderd jaar geleden mochten vrouwen voor het eerst naar de stembus. Eigenlijk moesten ze, want het in 1919 verworven kiesrecht was een verplichting. Dat was geen probleem, er was lang genoeg voor gestreden en bovendien gold die stemplicht ook voor mannen. Maar hadden de vrouwen wel genoeg verstand van politiek, luidde wat paniekerig de vraag. De Osse oplossing bleek simpel: de vrouwen moesten op cursus.

In veel plaatsen mochten na het van kracht worden van het algemeen kiesrecht ook vrouwen lid worden van katholieke kiesverenigingen. Voor vrouwen was er al wel de R.K. Vrouwenbond maar die had, bij het ontbreken van vrouwenkiesrecht, met politiek niets van doen.

Politieke ontwikkeling

De toenmalige vice-president van de Osse Vrouwenbond, mevrouw Wasmann, echtgenote van de huisarts, riep in 1921 de vrouwen van Oss op zich bij de R.K. Kiesvereniging aan te sluiten en deel te nemen aan de speciaal voor hen opgezette ‘cursus tot politieke ontwikkeling’. Die werd gegeven door de karmeliet dr. Eugenius Driessen. Niet de eerste de beste. Driessen was in Rome gepromoveerd tot ‘doctor in de H. Schrift’ en was daar tussen 1906 en 1909 leermeester van Titus Brandsma, die bij Driessen promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte. Na zijn Romeinse jaren werd Driessen rector van de paterskerk in Oss.

God was het hoogste gezag

Volledig scherm Vier vrouwelijke raadsleden die in Woerden een politieke cursus geven voor katholieke vrouwen. Derde van links Wilhelmina Brouns-van Besouw uit Den Bosch © John van Zuijlen

Aandacht aan tegenstanders

Er stonden in de eerste maanden van 1922 acht bijeenkomsten op het programma. Er was ruim gehoor gegeven aan de oproep dat ‘grote opkomst van vrouwelijke leden dringend gewenst was’. En zo kregen de vrouwen uitleg over de grondwet en ‘de noodzakelijkheid van kennis van politieke zaken’ (les 1).

Ook aan de tegenstanders, de socialisten en liberalen, werd aandacht geschonken en er werd nog eens benadrukt dat ook voor hen niet de Staat maar God het hoogste gezag was, ook al erkenden zij dat niet (les 2 en 3). In volgende bijeenkomsten kwamen de grote katholieke leiders aan bod en het belang van katholieke politiek. Tegen het einde van de cursus werd de vrouwen nog voorgehouden dat stemmen op een niet godsdienstige partij beschouwd werd als een zonde en dat echtscheiding aan katholieken niet was toegestaan.

Voor Brabantse vrouwen was Den Haag nog ver weg

Volledig scherm Wilhelmina Brouns-Van Besouw (vierde van links). het eerst vrouwelijke raadslid van Den Bosch, wilde in 1922 ook naar de Tweede Kamer. © Stadsarchief Den Bosch

Drie vrouwen op de lijst

De afsluitende bijeenkomst op 23 maart ging over ‘de vrouw in het parlement’. Geen overbodig onderwerp want er zat sinds 1918 slechts één vrouw in de Tweede Kamer: Suze Groeneweg namens de SDAP. Dat moesten er natuurlijk meer worden. Toch stonden er slechts drie vrouwen op de katholieke kieslijst van het kiesdistrict Den Bosch, waartoe Oss en omgeving behoorden.

Eén van hen was Wilhelmina Brouns-Van Besouw uit Den Bosch, een journaliste (rechtbankverslaggever) bij Het Huisgezin. Zij was sinds 1919 het eerste vrouwelijke raadslid in Den Bosch. Een week voor de verkiezingen stak zij de Osse vrouwen in een opiniestuk in De Stad Oss nog een hart onder de riem. Ze was met 1.531 stemmen uit Oss op de kieslijst gekomen maar haalde op 5 juli de Kamer niet. Wel zeven andere vrouwen onder wie slechts één katholieke: Sophie Bronsveld-Vitringa uit Hoorn. Voor Brabantse vrouwen was Den Haag nog ver weg.

Volledig scherm Oproep uit 1922 aan mannen én vrouwen om op de katholieke lijst 50 te stemmen © John van Zuijlen