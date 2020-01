Provincie: ‘Begroting van Oisterwijk is niet in evenwicht’

Uit een vlak voor de kerst verstuurde brief blijkt dat Oisterwijk voor een aantal lasten en baten niet duidelijk maakt of ze structureel dan wel incidenteel zijn.

De provincie heeft er echter vertrouwen in, op basis van de meerjarenraming, dat Oisterwijk zijn financiële zaken op orde krijgt. De begroting van Oisterwijk gaat daarmee bij de provincie vallen in de categorie ‘voldoet met kanttekeningen’.

Preventief toezicht door de provincie, goedkeuring bij uitgaven buiten de begroting om, is ook niet nodig. Het gebruikelijke repressief toezicht, ofwel toezicht achteraf, blijft van kracht.

Onroerendezaakbelasting omhoog

Zoals voor veel gemeenten dreigde ook voor Oisterwijk een gat in de begroting door de hoge uitgaven voor jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeenteraad koos er eind vorig jaar voor niet te snijden in voorzieningen, maar met name de onroerendezaakbelasting te verhogen.