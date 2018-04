't Pumpke aan Bossche Parade is kleine week gesloten voor verbouwing

DEN BOSCH - Op de Bossche Parade blijven de werkzaaamheden niet beperkt tot een gedeeltelijke herinrichting. Want ook in stadsherberg 't Pumpe zijn activiteiten gestart die veel bouwstof doen opwaaien. De zaak is sinds maandag enkele dagen gesloten omdat het bedrijf wordt voorzien van een nieuwe vloer.