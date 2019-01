Transportbranche bezorgd over smokkel: ‘Want criminelen willen hun drugs natuurlijk ophalen’

De branchevereniging uit haar zorgen naar aanleiding van een recente cocaïnevondst in de gemeente Heusden. Daar trof de politie honderden kilo’s coke aan in een container die stond gestald bij een transportbedrijf. Het witte spul zat verstopt tussen het fruit en de politie gaat ervan uit dat het transportbedrijf niets te maken heeft met de drugssmokkel. De container is Nederland binnengekomen via de Rotterdamse haven.