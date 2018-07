Verdachte van mishandeling in Vught weer vrij

DEN BOSCH/VUGHT - De Vughtenaar (45) die zaterdag door de politie is aangehouden in verband met zware mishandeling van een 51-jarige man in Vught is zondagmiddag in vrijheid gesteld. ,,Hij blijft wel verdachte'', aldus een woordvoerder van de politie.