Zo reizen we in het Brabant van de toekomst

Overvolle treinen, honderden kilometers file, staan in de bus en geen plek in de fietsenstalling. Dat moet heel snel anders en de provincie Brabant weet hoe. Kost een slordige 1,5 miljard euro, maar dan reizen we met het openbaar vervoer over tien jaar wel écht ‘next level’