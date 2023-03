Gemert haalt Noël van Gerven van UNA als opvolger voor vertrekkende Gregory Lammers

Gemert heeft zich voor komend seizoen versterkt met Noël van Gerven. De 22-jarige middenvelder komt over van mede-derdedivisionist UNA uit Veldhoven. Deze winter ontstond het contact tussen Van Gerven en de Gemertse Technische Commissie, die op zoek was naar een opvolger voor Gregory Lammers, die na drie seizoenen zijn afscheid van de zwartwitten heeft aangekondigd.

Van Gerven is de tweede externe aanwinst van de zwartwitten voor de volgende voetbaljaargang, nadat eerder Matt Bolhuis (Nuenen) werd vastgelegd. Van Gerven is opgegroeid in Valkenswaard en woont inmiddels in Eindhoven. Hij begon met voetballen bij De Valk en verkaste als tweedejaars C-speler naar UNA, waar hij de verdere opleiding doorliep en op zijn achttiende zijn debuut maakte en doorstootte naar de selectie. Daarvan maakt hij nu vier seizoenen deel uit. Op 12 februari speelde hij nog negentig minuten met UNA tegen Gemert. ,,Ik was direct gecharmeerd”, vertelt Van Gerven op de clubsite van Gemert. ,,Gemert is een mooie club, de contacten met de mensen hier was meteen goed.”

Bij UNA is de sportieve situatie voor hem persoonlijk niet meer optimaal, vertelt hij. ,,Ik ben echt een jongen van de club, maar wil als voetballer stappen blijven maken en daar word ik op dit moment in tegengehouden, vind ik. Het verhaal van Gemert sprak me aan. Dit is voor mij een mooie kans om met deze club mooie dingen te bereiken en als speler verder te groeien.”

Opgetogen

De Technische Commissie is opgetogen met de komst van Van Gerven. ,,We waren specifiek op zoek naar een verdedigende middenvelder nu Gregory gaat vertrekken”, zegt Anthony Geurts namens de TC. ,,Noël kennen we natuurlijk, we denken dat hij als voetballer en als mens bij Gemert past.”

Met Van Gerven bestaat de selectie van Gemert voor volgend seizoen inmiddels uit zestien namen: Stefan Tielemans, Romeo Okonkwo, Ralf Kemper, Yentl Meyssen, Bram Jacobs, Kees Brugmans, Safa Kizir, Matt Bolhuis, Erwin van den Broek, Wout Barten, Mike van Zutphen, Fabrizio Deben, Job Michels, T-Shawn Illidge, Hazem Ben Rouba en Noël van Gerven.

Volledig scherm Gregory Lammers gaat Gemert na drie seizoenen verlaten. © DCI Media