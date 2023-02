Het laatste kunstje van Van Buul: ‘Ik zit te klooien met m’n gezondheid, dit is om Knegselse Boys vooruit te helpen’

Uitgere­kend in de weken van Seuntjens en Slegers krijgt Vaessen 'kanker' naar zijn hoofd: ‘Mensen moeten echt nadenken’

Het is cru: in weken die bol staan van acties en voetbalsupporters die eer betonen aan kanker-slachtoffers, krijgt RKC-doelman Etienne Vaessen vele honderden verwensingen via social media naar zijn hoofd. Het meest gebruikte scheldwoord? Kanker.