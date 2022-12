Ruud Pennings wil oude liefde RBC naar nieuwe successen leiden: ‘Iedereen wil er weer bij horen’

’s Ochtends bikkelen in het tweede, ’s middags redder van SV Reeshof 1: ‘Heb laten zien dat ik het nog kan’

In de ochtend speelde hij nog een wedstrijd voor het tweede elftal mee omdat hij ritme moest opbouwen, maar in de middag was hij de gevierde man bij SV Reeshof. Martijn Staps maakte in de allerlaatste minuten van de wedstrijd via een corner de 3-3.

5 december