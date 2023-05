Trotse Kika van Es (31) klaar met voetballen: ‘Ik wilde pas stoppen als ik daarbuiten alles op een rijtje had’

Tweede klasse G Sparta’25 heeft kampioen­schap nog altijd in eigen hand: ‘We moeten nu gewoon rustig blijven en niet te dramatisch doen’

Even leek het of Sparta'25 was gedegradeerd. Na het laatste fluitsignaal stortten diverse spelers naar de grond, sloegen hun handen voor de ogen. De teleurstelling zat hem echter in het feit dat de ploeg op eigen veld geen kampioen was geworden. En op steun van Olympia’18 hoeft de ploeg volgende week niet te rekenen.