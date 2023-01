Aaron Bastiaans zegt UNA na vijf maanden vaarwel en zet koers richting oude nest

Bastiaans was bij UNA aanvankelijk basisspeler, maar moest daarna meestal genoegen nemen met een rol als wisselspeler. In 2011 maakte hij van Merefeldia de overstap naar de jeugdopleiding van VVV-Venlo. Op 14 december 2019 beleefde de linksbuiten als 17-jarige zijn competitiedebuut in de hoofdmacht. Bastiaans kwam tegen PEC Zwolle in minuut 74 in het veld en scoorde drie minuten later de 1-2 waarmee hij de jongste speler van VVV werd die tijdens zijn eredivisiedebuut scoorde.