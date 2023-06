Historische promotie Mierlo-Hout komt steeds dichterbij dankzij uitblinkende doelman

Brande­voort­se promotie­droom spat uiteen na nederlaag tegen ONDO: ‘De slechtste wedstrijd van het seizoen’

Brandevoort is er niet in geslaagd om de promotieambities waar te maken. In de tweede ronde van de nacompetitie verloren de Helmonders in eigen huis met 1-5 van ONDO, waardoor de ploeg uit Heusden zich mag opmaken voor de finaleronde.