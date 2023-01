In Goirle wordt gedroomd van Oranje: ‘Als je bij FC Eindhoven speelt weet je dat je in beeld bent bij de bondscoach’

Verdiende winst op het altijd lastige ASV Lebo? ,,Dikverdiend. Na een slordig begin hebben we het vrij snel goed opgepakt met een 4-1 voorsprong bij rust. In de tweede helft zijn we niet meer in de problemen geweest.”

Hoe is je overstap een halfjaar geleden van BE’79 naar topclub FCE bevallen? ,,Ik ben bij FC Eindhoven goed opgevangen. Het is daar allemaal net wat professioneler dan bij BE’79. De selectie is erg relaxed en het niveau hoog. Na de trainingen ben ik vaak helemaal gesloopt.”

Jullie zijn nog ongeslagen en hebben alle dertien competitieduels gewonnen. ,,Jazeker. Een hele goede start van de eerste competitiehelft. Nu is het aan ons om de goede lijn door te trekken tot aan de laatste wedstrijd van de play-offs.”

Mogen we na acht jaar weer een titel van FC Eindhoven verwachten? ,,We draaien goed met een uitstekend team. Nu moeten we het af zien te maken.”

Dit seizoen veel blessures en toch op de been gebleven? ,,Vooralsnog zijn we ongeslagen en dat is toch wel top. We hebben als team veel kwaliteiten, maar ook individueel staan we ons mannetje.”

Het gaat wel erg snel met je zaalvoetballoopbaan... ,,Toen ik naar BE’79 ging was het de bedoeling om in het tweede te beginnen. Na één duel werd ik al gevraagd om mee te trainen bij de selectie. In dezelfde week maakte ik mijn debuut tegen AGOVV. Na anderhalf seizoen stond FC Eindhoven op de stoep, de top van Nederland.”

Wat is je volgende doel? ,,Dit jaar met FC Eindhoven de beker winnen en kampioen worden. In de toekomst een belangrijke speler bij FC Eindhoven worden. En dan een plaats in de selectie van het Nederlands elftal veroveren. Dat is toch wel een jongensdroom.”

Oranje komt steeds dichterbij. ,,Als je bij FC Eindhoven speelt weet je dat je in beeld bent bij de bondscoach. Het ligt aan mezelf hoe goed ik presteer en mezelf ontwikkel. Voor mijn gevoel gaat het tot nu toe goed. Ik krijg veel speelminuten en ik maak mijn doelpunten, dus ik hoop dat het er snel van gaat komen.”

Komt je loopbaan als veldspeler daarmee in gevaar? ,,Ik speel bij GSBW en krijg veel vrijheid van de club. Eenmaal trainen in de week en als we op zondag moeten spelen in de zaal weten ze allemaal dat ik voor het zaalvoetbal ga. Ze staan mijn droom niet in de weg.”

Wat heeft je voorkeur? ,,Toch wel zaalvoetbal op het hoogste niveau en bij een van de beste clubs van Nederland. Ik vind het in de zaal ook wat leuker dan het op het veld. Het is explosief en met veel balcontacten.”