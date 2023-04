Joep van der Velden keert van OJC Rosmalen terug naar RPC

EQM Nederland­se records en olympische limieten, dit is de oogst van vier dagen topzwemmen in Eindhoven

Bij de kwalificatiewedstrijden zwemmen in Eindhoven harkte Marrit Steenbergen liefst vier limieten binnen voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Daarnaast is ze nu op de wisselslagafstanden de snelste Nederlandse ooit. Alle topprestaties bij de EQM op een rij.