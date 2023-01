Kianu Verlinden sluit weer aan bij Best Vooruit na kort avontuur bij Gemert

Eersteklasser Best Vooruit kan in de tweede seizoenshelft weer beschikken over Kianu Verlinden. De 22-jarige middenvelder vertrok vorige zomer naar het in de derde divisie uitkomende Gemert, maar stopte daar vorige maand wegens privéomstandigheden. Hij sluit nu weer aan bij Best Vooruit en kreeg van de KNVB dispensatie voor een tussentijdse overschrijving, waardoor hij vanaf nu weer inzetbaar is bij de eersteklasser.

Verlinden kampte bij Gemert met veel blessures en heeft daardoor voor de winterstop slechts enkele wedstrijden kunnen spelen. Op 27 november in de uitwedstrijd tegen DEM deed hij voor het laatst mee en viel toen geblesseerd uit.

Verlinden begon met voetballen bij Best Vooruit, maar werd al op jonge leeftijd gescout door RKC Waalwijk. Tevens speelde hij een seizoen in de jeugdopleiding van Alphense Boys. Sinds zijn zeventiende was Verlinden een vaste waarde in het vaandelteam van Best Vooruit.

Vorig seizoen lukte het Best Vooruit ook al om linksback Elmo Hertogh tussentijds terug te halen. Hij vertrok in de zomer van 2021 naar OJC Rosmalen, maar keerde in november van dat jaar al terug op sportpark De Leemkuilen en kreeg toen ook dispensatie van de KNVB om per direct weer voor Best Vooruit uit te kunnen komen.

Best Vooruit staat momenteel na elf wedstrijden tweede in de eerste klasse B met evenveel punten (22) als koploper Nemelaer. Op zondag 22 januari hervat Best Vooruit de competitie met een thuiswedstrijd tegen VOAB.