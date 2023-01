Mifano legt in Turkije basis voor goede start tweede seizoenshelft

Van Kasteren ziet nog winstkan­sen in Dakar Rally: met Team De Rooy verzet van eenling Loprais zien te knakken

In de eerste negen dagen van de Dakar Rally verspeelde Janus van Kasteren het stempel topfavoriet bij de vrachtwagens. Ales Loprais torst na de rustdag die last op zijn schouders. De Tsjech wordt in Saoedi-Arabië op de hielen gezeten door een wilde meute trucks van Team De Rooy.

10 januari