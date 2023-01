Ook PSV kan FC Twente niet afstoppen in Vrouwen Eredivisie

1B EN 4G ZUID 2 FC Eindhoven AV met lege handen naar huis na 27 minuten voetbal in West-Bra­bant

FC Eindhoven AV is er dinsdagavond in de eerste klasse B niet in geslaagd nog een punt te pakken in het restant van de eerder dit seizoen gestaakte uitwedstrijd tegen Kruisland. Er stonden met een 3-1 tussenstand nog 27 minuten op de klok in het West-Brabantse dorp en daarin maakte FC Eindhoven AV door toedoen van Sabri Haruna nog wel de 3-2. Daar bleef het bij.

18 januari