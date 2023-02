PSV-handbalster Jessie van Cauter: ‘Een onervaren eredivisieteam speelt nooit een hele wedstrijd boven zijn kunnen’

Als je het afzet tegen de andere eredivisionisten, scoort PSV weinig. Maar jullie krijgen relatief gezien niet veel tegendoelpunten. Dat zie je wel vaker in de sport. Meestal knokken dergelijke ploegen tegen degradatie. Zoals PSV dit seizoen. Horen jullie thuis in de eredivisie?

,,We zijn toch niet voor niets gepromoveerd? Maar we hebben te weinig ervaring om constant te presteren op het hoogste niveau. Je gaat een tijdje mee in een wedstrijd tegen een topteam, maar je kunt er vergif op innemen dat het na verloop van tijd op is. Een onervaren eredivisieteam speelt nooit een hele wedstrijd boven zijn kunnen. Maar hoe vaker we eredivisiewedstrijden spelen, hoe beter we ermee om kunnen gaan. Het is een gewennings- en groeiproces.”

Je studeert aan de Tilburgse universiteit. Komt bij, dat je wekelijks drie keer traint bij PSV. En in het weekeinde speel je een wedstrijd. Je woont in Etten-Leur. Niet ontzettend ver verwijderd van Eindhoven, maar toch. Houd jij tijd over om je te ontspannen?

,,Ik heb ook nog een baantje in de horeca. Bij ’t Pleintje in Etten-Leur. Een luxe friettent, we hebben er een restaurantgedeelte. Twee volle werkdagen per week. Ach, het is geen ramp als je een keer een feestje mist.”

Je zit, in dienst van PSV, elke week bijna 600 kilometer in de auto. Krijg je de kilometers vergoed?

,,Nee. PSV heeft er niet de middelen voor. Ben ruim een jaar geleden naar PSV gegaan om eredivisie te spelen. Ik rijd met mijn ploeggenotes Jamie Bleijenberg en Rachel Broeren naar Eindhoven. Zij komen uit de buurt van Etten-Leur. Kostenbesparend en gezellig.”

Je bent een erg jonge eredivisiespeelster, en coach Björn Willunat is heel tevreden over jou. Zie jij jezelf ooit in Oranje spelen?

,,Nee. Heb als jeugdspeelster ook nooit in een nationaal team gehandbald. Als je heel jong bent, denk je weleens aan het grote Oranje. In de WK-finale Duitsland verslaan. Ik denk er nu niet meer over na. Een beetje zelfkennis is nooit weg. Mijn toekomst ligt niet in Oranje, en ook niet bij een club in het buitenland.”

Nog drie reguliere competitiepotjes te gaan. PSV kan de verliezersronde van de nacompetitie niet meer ontlopen. Dat ziet er niet goed uit. Of zie jij dat anders?

,,Wij degraderen niet. Met alle respect, maar BFC heeft tot nu toe al zijn wedstrijden verloren. Wij hebben drie keer gewonnen. Het zou een mirakel zijn, als wij in de nacompetitie van BFC verliezen.”

Lees hier enkele interviews met handbalsters van PSV terug ♦ Luca en haar broer Stan Bontjer gedijen goed bij PSV: ‘Mooi dat we allebei eredivisie spelen’ ♦ Bij Hilke Weijs, terug bij PSV, is het vooral handbal dat de klok slaat ♦ Lekker binnenkomer Sherenety Plas in de eredivisie