PSV recht de rug en redt het vege lijf: ‘Trots op dit team dat we ons alsnog gehandhaafd hebben’

ZATERDAGVOETBAL Treffer in slotsecon­de nekt Rood-Wit Veldhoven in promotie­strijd: ‘Zuur, maar nou ook weer niet zo heel erg’

Het zaterdagteam van Rood-Wit Veldhoven poetste in de eerste ronde van de nacompetitie een 2-0 achterstand weg op bezoek bij Peursum in het Zuid-Hollandse Giessenburg, maar in de slotseconde van de blessuretijd maakte de thuisploeg toch nog de winnende 3-2. Rood-Wit is daardoor uitgeschakeld in de strijd voor promotie naar de derde klasse.