Regionale fusie in arbitersland moet win-winsituatie worden

Beide clubs kennen een rijke historie. In 1928 werd de Eindhovense COVS opgericht. ,,Van oudsher zijn we de vakbond van scheidsrechters en dé gesprekspartner van de KNVB op arbitraal gebied”, vertelt preses Jeroen Quinten (48), die bij ‘Brabant-Zuidoost’ het voorzitterschap als duobaan samen met Daniël Jansen (48) op zich heeft genomen. ,,Die samenwerking heeft vanuit het verleden veel profijt opgeleverd naar beide kanten toe.”

In 1940 splitste afdeling Valkenswaard zich af van Eindhoven. Volgens erevoorzitter Christ van de Donk was de tweede wereldoorlog een belangrijke spelbreker. ,,Er werden in die tijd bijeenkomsten gehouden in Eindhoven, maar vanwege de Duitse bezetting en avondklok konden de deelnemers uit de Kempen en omstreken niet meer thuiskomen”, aldus de Veldhovenaar. ,,Onder leiding van Piet van Daal is toen op 27 november 1940 de afdeling Valkenswaard opgericht.”

Fusie

De eerste toenaderingen waren er een kleine vijftien jaar geleden al. Vanaf 2019 lopen de fusiegesprekken. ,,Door corona heeft het enige vertraging opgelopen”, glimlacht taxateur en makelaar Quinten. ,,Nu is de tijd van verkering voorbij en zijn we getrouwd.”

Quinten was tot voor kort voorzitter in Eindhoven, Jansen in Valkenswaard. Reuselnaar Jansen: ,,We kwamen tot de ontdekking dat we zoveel overeenkomsten hebben, zodat we met elkaar in gesprek zijn gegaan of er animo was om te komen tot een samenwerking.” In beide kampen heerste er van oudsher nog wat oud zeer. ,,Met name bij de oudere leden”, weet Quinten. ,,Uiteindelijk waren we het met z’n allen over eens dat een fusie een win-winsituatie zou opleveren, de leden zijn ook bijna unaniem akkoord gegaan.”

Beide afdelingen hielden decennialang gemakkelijk de broek op met een ledenaantal dat stabiel boven de honderd lag. COVS Eindhoven heeft een eigen accommodatie ‘De Stip’ langs het Jan Louwers Stadion. COVS Valkenswaard maakte gebruik van de faciliteiten van sportpark Smagtenbocht, de thuishaven van Bladella. Jansen kijkt tevreden terug op de zestien jaar dat zijn COVS op de velden in Bladel trainde en hoopt dat ze daar met de nieuwe vereniging nog lang kunnen blijven. ,,Bladella heeft ons altijd goed behandeld. Daarvoor alleen maar complimenten. Omdat we eind vorig jaar nog maar 42 leden hadden kwam de fusie als geroepen.”

Na de samensmelting blijven er bijna honderd leden over. Het bestaande clubhuis De Stip aan de Bram Venemanlaan wordt de nieuwe (en oude) locatie. Quinten: ,,We willen meer aan de weg gaan timmeren, via de oude en nieuwe sociale media door onze jonge leden hier meer bij te betrekken. Die hebben er toch meer verstand van. Denk aan Twitter, Facebook, Instagram en uiteraard via onze eigen site.”

Jansen: ,,We moeten ons oude imago afstoffen en aanpassen aan de moderne tijd. We gaan ook rechtstreeks ouderen én jongeren benaderen. Om ze voor de club te behouden, danwel ze zover te krijgen lid te worden. Maar vooral laagdrempelig blijven”. Quinten vult aan: ,,Er zijn zoveel voordelen aan het lid zijn van de scheidsrechtersvereniging. Trainen op dinsdag (Eindhoven) en woensdag (Bladel). In de winter hebben we een trainingskamp. Er wordt aan spelregels gedaan. De scheidsrechter staat meestal als individu op het veld, maar bij de scheidsrechtersvereniging kun je met collega’s over situaties praten en leren. Daar wordt je zeker een betere scheidsrechter van.”