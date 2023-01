Tom Dekkers sluit aan bij FC Eindhoven AV: ‘Ik hoop er weer plezier in het voetballen te krijgen’

,,Na bijzondere situaties bij Blauw-Geel’38 en SV Herkol had ik nog weinig tot geen plezier meer in voetballen", vertelt Dekkers. ,,Ik heb serieus overwogen te stoppen met voetballen, alleen vond ik het voor mezelf jammer en vervelend om zo af te sluiten. Ik hoop bij FC Eindhoven AV weer plezier te krijgen en te onderzoeken of en hoelang ik nog zou willen voetballen. Het is vijf minuten rijden voor me en nog op een goed niveau, dus de ideale keuze om dat uit te vinden.”

Dekkers was al eerder te bewonderen in het blauw-wit van FC Eindhoven, de verdediger speelde in de jeugdopleiding van de proftak nadat hij bij DVS in Aalst met voetballen was begonnen. Toen in 2009 de jeugdopleiding van FC Eindhoven tijdelijk werd opgeheven, verkaste Dekkers naar Rood-Wit Veldhoven waar hij als zeventienjarige meteen een vaste waarde werd in het eerste elftal.

In 2011 stapte Dekkers over naar De Valk en drie jaar later lijfde UNA hem in. In het seizoen 2016-2017 kwam Dekkers weer voor De Valk uit en nadien voetbalde hij bij Geldrop (2017-2019) en Blauw-Geel'38 (2019-2022), waarna zijn eerste buitenlandse avontuur bij SV Herkol van korte duur was.

FC Eindhoven AV, dat in de winterstop spits Patrick N’Koyi naar het Belgische FC Turkse Rangers Waterschei zag terugkeren, versterkte zich onlangs ook al al met de Luyksgestelse middenvelder Bob Adriaans van Esperanza Pelt.