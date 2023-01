Volleyballer Cas Heezemans van Polaris: ‘De eerste divisie halen is stiekem wel een grote droom’

Zaterdag zijn jullie er met de winst vandoor gegaan. Hoe was dat voor jullie?

,,Na vorige week hadden we iets goed te maken. Zaterdag speelden we tegen Volley2B, de vierde van onze competitie. Op papier doen wij het misschien wel beter, maar dat moesten we wel laten zien. Daarvoor hebben we keihard gewerkt. Uiteindelijk waren we verdedigend sterker en wonnen we met 3-1. Dat voelt dan extra lekker.’’

Ziet jullie hele seizoen er zo rooskleurig uit?

,,We hebben drie wedstrijden verloren dit seizoen, soms ook van tegenstanders die lager op de ranglijst stonden. De rest hebben we wel gewonnen. De teams zijn echt aan elkaar gewaagd. Elke week moeten we er weer staan. Daarvoor trainen we twee keer per week hartstikke hard, zaterdags werken we net zo hard op het veld.’’

Wat is jullie doel als team?

,,We wilden vooral kijken hoe het ons af zou gaan in de tweede divisie. Toen begonnen we veel te winnen, stonden we ineens bovenaan. Daardoor hebben we nu als doel om in de eerste divisie te spelen. Het hoeft niet per se dit seizoen, hoor. Als dit team bij elkaar blijft, dan houden we dit doel zeker in ons achterhoofd. Dat is stiekem wel een grote droom.’’

Wat maakt voor jou de sport zo mooi?

,,Bij mij kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Mijn ouders kennen elkaar namelijk ook via volleybal. Toen ik 11 jaar was ben ik het zelf gaan proberen. Ik vond het veel leuker dan de sport die ik toen deed. Het is keihard werken, een teamsport waar je zelf ook je mannetje moet staan. Anders valt een deel van het veld weg. Elke week moet je honderd procent geven, als team voor elkaar vechten. Dat vind ik er zo gaaf aan.’’

Hoort dit seizoen bij je hoogtepunten?

,,Mijn persoonlijke doel was altijd om de tweede divisie te behalen. Toen we in de derde divisie speelden, dacht ik dat het er wel in zat. Nu we daadwerkelijk in de tweede spelen ga ik nog steeds lekker mee. Voor mij was het al een mijlpaal om naar de tweede divisie te gaan, maar dit seizoen heeft me wel laten zien dat nog een extra stapje misschien wel haalbaar is. De eerste divisie dus. Daarvoor wil je nog harder werken voor je team. Het behoort dus wel tot een van mijn hoogtepunten, ja.’’

Wat hoop jij zelf nog te bereiken in het volleybal?

,,Met mijn 28 jaar is mijn Oranjedroom een beetje weg. Nu hoop ik vooral dat ons team bij elkaar blijft en dat ik lol blijf houden in de sport. Daar hebben mijn team, trainer en club een groot aandeel in. Al zeven jaar spelen we samen en hebben we echte vriendschappen opgebouwd. Het is bijzonder dat dat zo kan.’’