‘Wie had gezegd dat we bovenaan zouden staan, had ik gevraagd welke plank hij voor zijn kop had’

Ed Craenen bij UNA op zoek naar nieuwe uitdagin­gen: ‘Als ze dit enkele maanden geleden hadden gezegd, had niemand het geloofd’

Hij heeft er nog al wat voor over: Ed Craenen (20) verlaat na elf jaar zijn geliefde RKSV Nuenen voor een avontuur hogerop bij UNA. En dat niet alleen, want volgend seizoen zal de boomlange linksback ook het zaalvoetbal (waarschijnlijk) gedag moeten zeggen om in de derde divisie op zoek te gaan waar zijn grenzen liggen.