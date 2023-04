Lewabo start eredivisieseizoen met gelijkspel bij topploeg Nieuwerkerk

Eens het eeuwige talent van OJC, nu een ontevreden topscorer in Zaltbommel

Hij probeerde het al eens eerder op de zaterdag, maar een gescheurde kruisband zat Bram Nijhoff (26) dwars. Zát, want de Rosmalenaar is opnieuw zaterdagvoetballer, maar dit keer bij Nivo Sparta. Daar is hij clubtopscorer, maar moeten ze hem dit weekend ook missen: ,,De trainer is niet zo blij.”