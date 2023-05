Zaterdagtak De Treffers kampioen van vierde klasse, Juliana’31 ontloopt directe degradatie

Nick de Groot gaat zijn eerste doelpunt voor FC Den Bosch nooit meer vergeten

Toen hij op zijn achtste binnenstapte bij de jeugdopleiding van FC Den Bosch droomde Nick de Groot er al van: scoren in het eerste elftal en dat dan vieren met de supporters op de M-side. Vrijdag in het thuisduel met Almere City was het zover, de linksback schoot de 2-2 binnen.