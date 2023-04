17-jarige Tijn Vorstenbosch treedt bij Rhode in de voetsporen van vader Carlo: ‘Ik heb veel van hem geleerd’

Ontgoochel­de bakkenist zit volledig in de put na zware blessure: ‘Ik ben bang dat het seizoen voor mij al voorbij is’

De klap met het zijspan in Spanje dreunt weken later nog na. Het crossseizoen voor bakkenist Lars de Laat (23) uit Wagenberg zit erop, nog voordat het goed en wel begonnen is. ,,De tranen liepen over de wangen van de pijn. En ik huil nóóit. Toen wist ik gelijk dat het foute boel was.”