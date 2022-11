Korfbalster Laura van de Ven van Prinses Irene wil niet meteen te hard van stapel lopen, ondanks derde plaats

Prinses Irene beweegt zich momenteel tussen hemel en aarde. In de veldcompetitie moeten de korfbalsters uit Nistelrode na de degradatie van vorig seizoen vooralsnog genoegen nemen met optredens in de hoofdklasse. In de zaalcompetitie, die dit weekend weer van start gaat, bivakkeren de oranjewitten nog altijd in de topklasse. De doelstelling is duidelijk: handhaving. Captain Laura van de Ven (27) heeft er het volste vertrouwen in dat de missie uiteindelijk zal slagen.

Hoe kijk je terug op het eerste deel van de veldcompetitie?

„Met gemengde gevoelens, mag ik gerust zeggen. Vijf zeges maar ook drie nederlagen. We staan derde op de ranglijst, achter Oranje Wit en Dakos. In principe is alles nog mogelijk. Laat hier geen misverstand over bestaan: we willen óók op het veld zo snel mogelijk weer op het hoogste niveau ballen.”

Hoe is de teamsamenstelling in vergelijking tot het afgelopen jaar?

„Nou, er zijn behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd. Maddy van Dijk, Linda van Tilburg, Lotte Wilbers en Annelies Thijssen zijn allen gestopt. Om verschillende redenen. Hiertegenover staat dat de selectie is aangevuld met Florance Waals, Kim van Schijndel en Maurie Verstegen. De eerste is afkomstig van het A-team, de twee anderen komen uit het tweede team. We hebben in feite afscheid genomen van diverse ervaren krachten, gretige en leergierige meiden met lekker veel snelheid zijn voor hen in de plaats gekomen. Een andere grote verandering is dat trainer-coach Arno Theunisse het stokje na vijf jaar heeft overgedragen aan Petra Steenhuis. Door de wisseling van de wacht is het karakter van de trainingen ook wat gewijzigd. Petra legt bijvoorbeeld extra nadruk op het uithoudingsvermogen, Arno was iets méér bezig met de techniek en tactiek. Ach, elk trainingsschema heeft z’n voor- en nadelen.”

Hoelang acteer je al in het eerste?

„Al sinds mensenheugenis, haha. Een maandje geleden heb ik mijn 250ste wedstrijd gespeeld. Thuis tegen Stormvogels, toevallig ook de tegenstander van komende zondag. In die jubileumwedstrijd trokken we met 8-6 aan het langste eind. Voorafgaand was speciaal voor mij een erehaag gevormd, een onvergetelijke belevenis. Nee, ik heb er geen traantjes bij hoeven wegpinken, dat óók weer niet. Na afloop volgde een huldiging, met onder meer een praatje van onze voorzitter René van de Ven. Geen familie overigens. Onze beruchte derde helft vormde het gebruikelijke slotakkoord.”

Jullie doelstelling is handhaving. Dat klinkt een ietwat bescheiden, gekeken naar jullie prestatie van vorig seizoen.

„We zijn toen tot doorgedrongen tot de play-offs, dat is waar. Maar we kunnen op dit moment misschien beter wat minder hard van stapel lopen. De verwachtingen kunnen altijd nog tussentijds worden bijgesteld.”