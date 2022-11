Staat de opvolger van Justin Bijlow bij TOP Oss onder de lat?

Karateka Vullers (17) uit Rosmalen is op weg naar de absolute top: ‘Mijn huiswerk maak ik in de auto onderweg naar trainingen’

Volgens de bondscoach is het allang duidelijk: karateka Sera Vullers uit Rosmalen is een talent voor de toekomst. Afgelopen week won ze brons op het EK karate in de discipline kumite. Tussen het drukke sportschema door moet ze ook nog tijd maken voor ‘belangrijkere zaken’: haar wiskunde huiswerk. ,,Het contrast is soms wel groot.”

16:34