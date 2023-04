Reusel Sport jaagt op periodetitel, Gestel op sympathie

Willem II-trai­ner Reinier Robbemond: ‘Gevoel waarmee we play-offs ingaan belangrij­ker dan klassering’

Willem II begint aan de eindsprint in de competitie, waarin de derde plaats het hoogst haalbare is. En dan volgen de play-offs, die voor de Tricolores een achterdeur vormen naar de eredivisie. We spraken met Willem II-trainer Reinier Robbemond aan de vooravond van de thuiswedstrijd tegen VVV, zondag om 12.15 uur.