DDW-spits Veerle Mariën droomt voorzichtig over platte kar: ‘De zaaltitel ontbreekt nog steeds op mijn lijstje’

Nu deel één van de veldcompetitie in de topklasse achter de rug is, staan de speelsters van Doorzetten Doet Winnen (DDW) uit Hooge Mierde aan de vooravond van een nieuw korfbalavontuur in de zaal. De hamvraag: zal DDW erin slagen om net als vorig jaar de finale te bereiken? Zit er misschien nog méér in het vat? De beweeglijke spits en goaltjesdief Veerle Mariënc (26) lijkt samen met haar teamgenoten klaar te zijn voor het karwei.

Hoe zit het met de vorm?

„Bijna vier weken terug hebben we ons laatste veldduel vóór de zaalcompetitie met glans gewonnen. Uit tegen Swift. In de voorlopige rangschikking staan we tweede, twee punten achter Be Quick. Op Astrantia/ONA, de nummer drie, hebben we juist twee punten voorsprong. Dus op het veld gaat het de goede kant op. In de tussentijd hebben we lekker hard doorgetraind.”

,,Afgelopen zondag nog landskampioen Rosolo verslagen tijdens het Kempentoernooi. Weliswaar in een oefenpot; toch hebben we door die overwinning wat extra zelfvertrouwen getankt. Zondag moeten we wéér tegen ze, maar dan voor het echie. We spelen ‘uit’, een paar kilometer verderop in het volgende dorp. De derby, die normaal gesproken het karakter heeft van een gezonde concurrentiestrijd zonder haat en nijd, wordt gespeeld in het Sporthuis in Reusel. Dat wordt ongetwijfeld knallen...”

Inderdaad, een prachtig affiche. Hoe hoog schat je de kans in dat jullie opnieuw gaan winnen?

„Da’s een hele moeilijke. Rosolo is in vergelijking met vorig seizoen enkele belangrijke krachten kwijtgeraakt. Óók ons team heeft aan kwaliteit moeten inboeten. Zo heeft mijn drie jaar oudere zus Fieke bewust een stapje teruggedaan door -evenals mijn twee andere zussen Lotte(32) en Janneke(34)- in de midweekse competitie te gaan ballen. Een andere aderlating is dat Britt Slegtenhorst onlangs met pijn in het hart is vertrokken, omdat anders haar maatschappelijke carrière in het geding zou komen. Jammer, Britt was zó goed bezig. Meike Dickers, een dame uit het tweede, is doorgeschoven naar het eerste. Mede op grond van deze ontwikkelingen is het knap lastig om nu voorspellingen te doen.”

Wat willen jullie dit seizoen bereiken in de zaal?

„Het behalen van de play-offs is sowieso een must. Hopelijk rolt daarna wederom een finaleplaats uit de bus. Aan de titel denken we nog niet, maar dromen er stiekem wel van. Naast Rosolo zijn mogelijk ook De Korfrakkers en Be Quick geduchte concurrenten. Stel dat we landskampioen worden, dan breken we geheid de tent af. In figuurlijk zin, wel te verstaan. En zullen we op de platte kar al bierdrinkend en zingend een triomftocht maken door het dorp. Ons clublied op de melodie van Snollebollekes’ Op en Neer (Heen en Weer) is daarvoor uitermate geschikt! Jaren geleden heb ik al eens mogen ervaren hoe een veldtitel smaakt, de zaaltitel ontbreekt nog steeds op mijn lijstje.”